खास बातें पीओ परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. पीओ भर्ती परीक्षा 28 जुलाई को होगी. बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ के 600 पदों पर भर्ती करेगा.

बैंक ऑफ बड़ौदा ने प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड (BOB Admit Card) जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने पीओ के पद के लिए आवेदन किया था वे अपना एडमिट कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank Of Baroda) पीओ के 600 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित करा रहा है. BOB PO Exam 28 जुलाई को आयोजित होगी. ऑनलाइन एग्जाम, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू में सलेक्ट होने के बाद उम्मीदवारों को बीओबी मणिपाल से बैंकिंग एंड फाइनेंस में पोस्ट ग्रैजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना होगा. जिसके पूरे होने के बाद उम्मीदवारों को जुनियर मैनेजमेंट ग्रेड या स्केल-1 में प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर नियुक्त जाएगा. बता दें, ये प्रोग्राम 9 महीने का होता है. इस प्रोग्राम की फीस 3 लाख 45 हजार रुपये है.

BOB PO Admit Card​ ऐसे करें डाउनलोड

स्टेप 1: उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.com पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर आपको career का टैब दिखेगा, उस पर क्लिक करें.

स्टेप 3: नया पेज ओपन होने के बाद Current Opportunities के टैब पर क्लिक करें.



इसके बाद आप Recruitment of Probationary Officers through Admission to Baroda Manipal School of Banking के सेक्शन पर जाकर Download Call letter for Online Exam on 28.07.2018 के लिंक करें.नया पेज खुलेगा, यहां आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड/जन्मतिथि के साथ लॉग इन करना होगा.आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा, अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें.