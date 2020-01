BPSSC Bihar Police Result: बिहार पुलिस पीटी रिजल्ट जारी, 50 हजार उम्मीदवार हुए पास, यहां देखें रिजल्ट

खास बातें प्री परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. इस परीक्षा में 50,000 उम्मीदवारों ने क्‍वालिफाई क‍िया है. पास होने वाले उम्मीदवारों को अब मेन परीक्षा में भाग लेना होगा.

BPSSC Result: बिहार पुलिस अधीनस्थ चयन आयोग (BPSSC) ने ज्‍वाइंट पीटी एग्‍जाम का रिजल्ट (BPSSC Bihar Police Result) जारी कर दिया है. रिजल्ट आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जारी किया गया है. उम्मीदवार इस वेबसाइट से ही अपना रिजल्ट (BPSSC Daroga Result) चेक कर सकते हैं. यह परीक्षा सब-इंस्‍पेक्‍टर, सर्जेंट, असिस्‍टेंट सुपरीटेंडेंट जेल पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में 50,000 उम्मीदवारों ने क्‍वालिफाई क‍िया है. जो उम्मीदवार पास हुए हैं उन्हें अब मेन परीक्षा में भाग लेना होगा. मेन परीक्षा अप्रैल या मई में आयोजित होने वाली है. बता दें कि सब-इंस्‍पेक्‍टर, सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षकों के 2446 पदों के लिए प्री परीक्षा 22 दिसंबर को आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में करीब 5.85 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे. संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर राज्यभर में 495 केंद्र बनाए गए थे. इन केंद्रों पर 2 शिफ्टों में परीक्षा हुई थी.

BPSSC SI PT Result Direct Link (इस लिंक से डायरेक्ट देखें रिजल्ट)

BPSSC Bihar Police PT Result ऐसे करें चेक

- उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाएं.

- वेबसाइट पर दिए गए Results: Prelims Result of Examination for the post of Police Sub Inspector/Sergeant/Assistant Superintendent Jail (Direct recruitment)/Assistant Superintendent Jail (Ex-Serviceman) in Bihar Police. (Advt. No. 01/2019) के लिंक पर क्लिक करें.

- अब एक पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी.

- इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करें.

मेन परीक्षा के बाद होगी ये शारीरिक दक्षता परीक्षा

मेन परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी. जो उम्मीदवार मेन परीक्षा में भाग लेंगे सिर्फ वे ही शारीरिक दक्षता परीक्षा दे सकेंगे. मेन परीक्षा के आधार पर पद के मुकाबले 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा. इस परीक्षा के बाद दारोगा, सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के पद के लिए अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा.