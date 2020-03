Bihar Police SI Recruitment 2020: 133 पदों पर निकली वैकेंसी, ऐसे करें अप्लाई

खास बातें बिहार पुलिस में स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पद पर 133 वैकेंसी निकली है उम्मीदवार 30 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं. वैकेंसी से जुड़ी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं.

Bihar Police Sub Inspector (SI) Recruitment 2020: बिहार पुलिस सबोर्डिनेट सर्विस कमीशन (BPSSC) ने नोटिस जारी कर स्टेनो असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (Steno Assistant Sub Inspector) के 133 पदों पर भर्तियां निकाली हैं. बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर (SI) के पद पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवार 30 मार्च तक इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर (Bihar Police SI Recruitment 2020) के लिए उम्मीदवारों का सिलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. बिहार पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर चेक कर सकते हैं.

Bihar Police Recruitment 2020: ऐसे करें अप्लाई

- बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर (SI) के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर लॉग इन करें.

- होम पेज पर "Apply Online for the post of Steno Assistant Sub Inspector in Bihar Police" के लिंक पर क्लिक करें.

- नया पेज खुलने पर अपना लॉग इन अकाउंट बनाकर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें.

- अब फॉर्मेट के हिसाब से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लें.

- इसके बाद अपनी एप्लीकेशन फीस सबमिट करें.

Bihar Police SI Recruitment 2020 Direct Link

Bihar Police SI Recruitment 2020 Notification

ये है एप्लीकेशन फीस

- General: 700 रुपये

- EBC/BC: 700 रुपये

- SC/ST: 400 रुपये

- PWD: 400 रुपये



योग्यता

बिहार पुलिस में स्टेनो असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर पद के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवार 10वीं या 12वीं पास होने चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवारों के पार कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए.

आयु सीमा

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को कानूनी नियमों के तहत आयु सीमा में छूट दी जाएगी.