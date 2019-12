CBSE Class 10: 10वीं के स्टूडेंट्स इन टिप्स की मदद से आसानी से कर सकते हैं अंग्रेजी पेपर की तैयारी

खास बातें 10वीं कक्षा में अंग्रेजी का पेपर 80 अंकों का होगा. इसमें 3 सेक्शन होंगे. सेक्शन A में रीडिंग से जुड़े क्वेश्चन होंगे.

सीबीएसई की 10वीं कक्षा (CBSE Class 10) में अंग्रेजी का पेपर 80 अंकों का होगा. यह पेपर सेक्शन A, B और C में बटा होगा. सेक्शन A 20 अंकों का होगा. सेक्शन B और C 30 अंकों के होंगे. सेक्शन A में रीडिंग से जुड़े क्वेश्चन होंगे. सेक्शन B में राइटिंग और ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे. वहीं, सेक्शन C में लिटरेचर से जुड़े सवाल आएंगे. 10वीं के स्टूडेंट्स को इन तीनों ही सेक्शन पर फोकस करना होगा. अंग्रेजी पेपर (CBSE Class 10 English Paper) की तैयारी के लिए हम एक्सपर्ट से टिप्स (CBSE English Paper Preparation Tips) लेकर आए हैं जिनकी मदद से स्टूडेंट्स अच्छे नंबर पा सकते हैं.



इन 10 टिप्स से करें अंग्रेजी पेपर की तैयारी



1. रीडिंग सेक्शन में अधिकतर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल च्वॉइस होते हैं, जिनमें पैसेज होते हैं. ऐसे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और कंप्रीहेंशन स्किल्स डेवलप करें. इसके लिए आप कंप्रीहेंशन पैसेज की प्रैक्टिस कर सकते हैं.

2. फॉर्मेट्स बेहद जरूरी है, ऐसे में उन्हें ध्यान से याद रखें.

3. सबसे पहले अपने विचारों को व्यवस्थित करें और फिर उन्हें अपनी आंसर शीट पर लिखें. ध्यान रहे कि आपकी ग्रामर सही हो.

4. सवाल में दी गई आउटलाइन के आधार पर एक तार्किक कहानी बनाएं.

5. ग्रामर के सभी टॉपिक्स के नियम और एक्सेप्शन याद रखें. पैसेजे के कॉन्टेक्स्ट और टेंस को समझें और फिर आंसर दें.

6. अपनी लिटरेचर की किताब में दिए गए हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और वैल्यू प्वॉइंट्स को समझें.

7. चैप्टर के टाइटल और राइटर के नाम याद करें.

8. सभी क्वेश्चन के जवाब अपने शब्दों में दें. ग्रामर का ध्यान रखें और स्पेलिंग चेक कर लें.

9. मॉक टेस्ट या पिछले साल के पेपर्स को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें.

10. सबसे जरूरी आश्वस्त और तनावमुक्त रहें.

(ये टिप्स DPS नोएडा की शिक्षक शाहीना परवीन ने दिए हैं.)

