CBSE Class 12: अकाउंट्स के पेपर को लेकर स्टूडेंट्स ने चलाया ऑनलाइन कैंपेन, कहा- सख्ती से न चेक हो कॉपी

खास बातें स्टूडेंट्स ने पेपर कठिन और लंबा बताया. स्टूडेंट्स ने उदारता से कॉपी चेक करने की मांग की. कई स्टूडेंट्स ने दोबारा परीक्षा की मांग भी की है.

सीबीएसई (CBSE) के स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पर अकाउंटेंसी (CBSE Accountancy) के पेपर को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं. स्टूडेंट्स का कहना है कि अकाउंटेंसी (CBSE Class 12 Accounts Paper) का पेपर लंबा था. स्टूडेंट्स का कहना है कि अकाउंटेंसी के पेपर में सवाल कठिन और लंबे थे और कुल मिलाकर, पेपर एक औसत छात्र के लिए नहीं था. स्टूडेंट्स ने कॉपी चेक करते समय उदारता बरतने की मांग की है, साथ ही कई स्टूडेंट्स ने ग्रेस मार्क्स देने की मांग की है. स्टूडेंट्स एक ऑनलाइन कैंपेन चला रहे हैं, जिसके तहत ऑनलाइन पिटीशन साइन की जा रही हैं. पिटीशन पर अब तक 8 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स साइन कर चुके हैं. ये पिटीशन सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है. साथ ही स्टूडेंट्स लगातार अकाउंटेंसी के पेपर को लेकर ट्वीट कर रहे हैं.

@cbseindia29 Being a student of class 12th of cbse board,i had felt That The paper of accountancy was lengthy and tricky, Which was quite tough for average students,Therefore We request from the core that To move forward with a lineant checking of the paper.#CBSEExams2019 — Abhinandan Roy (@royabhinandan7) March 11, 2019

#Class12th#commerce#accounts#Cbse

I'm Harsh of class 12th commerce , In response of todays accounts paper , i want to say that the paper was too lengthy & some question are misprint , bcoz of which we get confused .

I request #cbseboard#newdelhi to re-exam account's paper. — HARSH BHUSARI (@harshbhusari7) March 6, 2019



सीबीएसई ने 12वीं के अकाउंटेंसी का पेपर (CBSE Exam) 6 मार्च को आयोजित किया था. बता दें कि विषय-विशेषज्ञों ने दावा किया था कि पेपर केवल थोड़ा कठिन था, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पेपर लंबा था और कहा कि कई छात्रों को आवंटित समय के भीतर पेपर पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा था.

आपको बता दें कि सीबीएसई के स्टूडेंट्स ने फिजिक्स के पेपर (CBSE Physics paper) को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं. स्टूडेंट्स का कहना है कि सीबीएसई का फिजिक्स का पेपर बेहद कठिन था. उनका कहना है कि पेपर समझने में ही काफी समय लग गया. अभिभावकों का कहना है कि सीबीएसई को स्टूडेंट्स के हित में फैसला लेना चाहिए. कई स्टूडेंट्स ने पेपर दोबारा कराने की भी मांग की है.

We want the physics exam to be conducted once more as the paper that we encountered on 5th March, was totally in conflict with the pattern that cbse provided us in the form of sample paper, It was lengthy and it wasn't an average paper, it was difficult! @cbseindia29 — Vishal_Kumar (@VishalK56802957) March 9, 2019

स्टूडेंट्स इसको लेकर ऑनलाइन पिटीशन चला रहे हैं, जिस पर अब तक करीब 75000 से ज्यादा स्टूडेंट्स साइन कर चुके हैं. स्टूडेंट्स ने 1 लाख 50 हजार का टार्गेट रखा है.

