CBSE CTET 2020: सीटीईटी परीक्षा की तारीख कब होगी जारी, CBSE ने दी जानकारी

इससे पहले CTET परीक्षा 5 जुलाई को आयोजित की जानी थी. हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था. बता दें कि कोरोनावायरस महामारी के चलते कई अहम बोर्ड और भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था.

CBSE ने परीक्षा की तारीखों के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया, "परीक्षाओं के संचालन के लिए जब स्थिति अधिक अनुकूल होगी, तभी परीक्षा की अगली तारीख के बारे में सूचित किया जाएगा. संबंधित अपडेट के लिए आप CTET की आधिकारिक वेबसाइट http://ctet.nic.in पर जा सकते हैं."

The next date of examination will be intimated when situation is more conducive for conduct of examinations. You may visit CTET website i.e. https://t.co/O4eqwlL8bt for related updates.