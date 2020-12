CSBC Bihar Constable recruitment 2020: 8415 पदों के लिए आवेदन करने का आज अंतिम दिन, डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई

CSBC इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए 8,415 रिक्तियों को भरेगा, जिसमें से 3489 पद सामान्य वर्ग के लिए, 1470 EBC के लिए, SC के लिए 1307, OBC के लिए 980, EWS के लिए 842, BC (महिला) के लिए 245, और ST वर्ग के लिए 82 पद हैं. तय कार्यक्रम के अनुसार, CSBC बिहार 14 और 21 मार्च 2021 को कांस्टेबल भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करेगा.

CSBC Bihar Constable recruitment 2020: Direct Link



CSBC Bihar Constable recruitment 2020: Notification

CSBC Bihar Constable recruitment 2020: ऐसे करें आवेदन

- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाएं.

- इसके बाद होमपेज पर 'Invitation of online applications for selection of constable in Bihar police.' के लिंक पर क्लिक करें.

- नया पेज आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा.

- अब खुद को रजिस्टर कर आवेदन करें.

अनारक्षित, ओबीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंधित उम्मीदवारों को 450 रुपये आवेदन फीस देनी होगी, जबकि एससी / एसटी उम्मीदवारों को पंजीकरण फीस के रूप में 120 रुपये का भुगतान करना होगा. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है.