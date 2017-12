DHS Assam Recruitment 2017:544 पदों पर निकली भर्तियों के लिए आवेदन करने आखिरी मौका

डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस (DHS Assam) ने अपने यहां खाली 544 पदों पर भर्तियां निकाली है. इन पदों के लिए आवेदन करने का यह आखिरी मौका है. इच्छुक आवेदक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर है. पद और योग्यता से जुड़ी अन्य जानकारी नीचे दी गई है....यह भी पढ़ें: : 261 सीटों पर निकली है बंपर भर्तियां, जल्द करें आवेदन इच्छुक आवेदक इन पदों के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.dhs.assam.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.- विभाग ने Pharmacist, Radiographer, Laboratory Technician, Account Assistant/ Junior Assistant, Ward Boy और Ward Girl जैसे पद पर भर्ती निकाली है.- विभिन्न पदों के लिए निकली इन भर्तियों के लिए इच्छुक आवेदक विभाग की वेबसाइट पर जाकर विस्तार से पढ़ सकते हैं.यह भी पढ़ें: 100 पदों पर निकली है भर्तियां, जल्द करें आवेदन - इन अलग-अलग पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 18 से 43 साल के बीच होनी चाहिए.- उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा.- इन पदों के लिए आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क के तौर पर 250 रुपये जबकि एससी, एसटी व ओबीसी वर्ग के लिए 150 रुपये चुकाना होगा.- ऑफलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवार आवेदन फॉर्म को इस पते पर भेज सकते हैं- Jt. Director of Health Services of the District, Assam.