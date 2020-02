Tesla के CEO एलन मस्क दे रहे हैं नौकरी, डिग्री हो या न हो बस होना चाहिए टैलेंट

खास बातें एलन मस्क टेस्ला में नौकरी दे रहे हैं. उन्हें अपने प्रोजेक्ट आटोपायलट की AI टीम के लिए लोगों की तलाश है. इस टीम का हिस्सा बनने के लिए सिर्फ टैलेंट और अनुभव की जरूरत है.

इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला अपने प्रोजेक्ट 'आटोपायलट' (Tesla Autopilot) की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीम में भर्ती कर रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टीम कंपनी के मालिक और सीईओ एलन मस्क को रिपोर्ट करती है. खास बात ये है कि इस टीम का हिस्सा बनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत भी नहीं है. डिग्री के बजाय उम्मीदवार का चयन उसके टैलेंट, काम के प्रति उसकी ईमानदारी और अनुभव के आधार पर किया जाएगा. एलन मस्क ने ट्वीट कर लिखा, ''टेस्ला में सेल्फ ड्राइविंग के लिए एआई का सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं हुआ है बल्कि इसे बेहतरीन तरीके से शामिल किया गया है. टेस्ला में AI टीम को ज्वॉइन कीजिए. ये सीधा मुझे रिपोर्ट करती है. हम लगभग हर दिन मिलते हैं और ईमेल व टेक्स्ट भेजते हैं. मैं सिर्फ बातें नहीं करता हूं, मेरा काम दिखाता है कि मैं इसके प्रति कितना गंभीर हूं.''

“At Tesla, using AI to solve self-driving isn't just icing on the cake, it the cake” - @lexfridman



Join AI at Tesla! It reports directly to me & we meet/email/text almost every day. My actions, not just words, show how critically I view (benign) AI.https://t.co/iF97zvYZRz — Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2020

एलन मस्क के एक ट्वीट से ये साफ पता चलता है कि वह उन लोगों की तलाश में जिनके पास टैलेंट और अनुभव है फिर भले ही उनके पास डिग्री हो य हो. एलन मस्क ने एक हाल ही में ट्वीट कर लिखा था, ''टेस्ला लगभग चार हफ्तों में टेस्ला एआई / ऑटोपायलट टीम के साथ मेरे घर पर एक सुपर मजेदार एआई पार्टी/हैकथॉन आयोजित करेगा. आमंत्रण जल्द ही भेजे जाएंगे.

Tesla will hold a super fun AI party/hackathon at my house with the Tesla AI/autopilot team in about four weeks. Invitations going out soon. — Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2020

इस ट्वीट पर टेस्ला के ही एक एप्लाई ने रिप्लाई करते हुए लिखा, ''क्या मुझे इसमें शामिल होने के लिए AI में एक क्विक पीएचडी करने का समय मिला है?

इसके जवाब में एलन मस्क ने लिखा, ''एक पीएचडी निश्चित रूप से आवश्यक नहीं है. मायने रखती है एआई को लेकर आपकी समझ और NNs को वास्तव में उपयोगी ढंग से अप्लाई करने की एबिलिटी. यदि आपने हाईस्कूल की पढ़ाई की है, तो भी परवाह न करें.''

A PhD is definitely not required. All that matters is a deep understanding of AI & ability to implement NNs in a way that is actually useful (latter point is what's truly hard). Don't care if you even graduated high school. — Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2020

ऐसे में अगर आप टेस्ला आटो पायलेट प्रोजेक्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक की मदद से अप्लाई कर सकते हैं.

Tesla Auto Pilot Application