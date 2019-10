EPFO SSA Prelims Result: सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट प्री परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक

खास बातें सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट प्री परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है. रिजल्ट वेबसाइट epfindia.gov.in पर जारी हुआ है. फेज 2 यानी मेन परीक्षा 14 नवंबर को आयोजित की जाएगी.

EPFO SSA Result 2019: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के पदों पर हुई प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट (EPFO SSA Prelims Result 2019) जारी कर दिया है. उम्मीदवार अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. प्री परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को मेन परीक्षा में भाग लेना होगा. प्री परीक्षा में 22,229 उम्मीदवारों को सफलता मिली है. फेज 2 यानी मेन परीक्षा 14 नवंबर को आयोजित की जाएगी. मेन परीक्षा के बाद तीसरी स्टेज में स्किल टेस्ट होगा. बता दें कि प्रीलिम्स परीक्षा पासिंग नेचर की परीक्षा होती है और इस परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना अंतिम मेरिट सूची में नहीं की जाती है.

उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

EPFO SSA Prelims Result

EPFO SSA Prelims Result 2019 इन स्टेप्स से करें चेक

स्टेप 1: उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर Miscellaneous के टैब में दिए गए Recruitment के सेक्शन पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब RESULT OF THE PHASE-I EXAMINATION HELD ON 31.08.2019 FOR DIRECT RECRUITMENT TO THE POST OF SOCIAL SECURITY ASSISTANT IN EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION के पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: एक पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

स्टेप 5: अगर इसमें आपका नाम है तो आप पास हो गए हैं.

स्टेप 6: आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं.

