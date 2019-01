HSSC Answer Key: कॉन्सटेबल परीक्षा की आंसर-की जारी, यहां डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

खास बातें आंसर-की जारी कर दी गई है. आंसर-की hssc.gov.in पर जारी की गई है. परीक्षा 23 दिसंबर को हुई थी.

HSSC ने कॉन्सटेबल भर्ती परीक्षा की आंसर-की (HSSC Constable Answer Key) जारी कर दी है. HSSC ने सुबह और शाम दोनों शिफ्ट की परीक्षा की आंसर-की (HSSC Haryana Police Constable Answer Key) जारी कर दी है. आंसर-की हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट hssc.gov.in पर जारी की गई है. उम्मीदवार इस वेबसाइट पर जाकर ही आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवार 21 जनवरी 2019 तक आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. Haryana Staff Selection Commission (HSSC) ने मेल कॉन्सटेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों पर भर्ती परीक्षा 23 दिसंबर को आयोजित की थी. यह परीक्षा सुबह और शाम को दो शिफ्टों में हुई थी.



HSSC Constable Answer Key ऐसे करें चेक और डाउनलोड



आप नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर आंसर-की (HSSC Police Constable Answer Key) चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

HSSC Answer Key: Morning session

HSSC Answer Key: Evening session

HSSC Haryana Police Constable Answer Key पर ऐसे दर्ज करें आपत्ति

स्टेप 1: उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट hssc.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए " click here for Advt. No. 3/2018" button के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब NOTIFICATION पर क्लिक करें.

स्टेप 4: नया पेज खुलने पर ANSWER KEY OBJECTION पर क्लिक करें.

स्टेप 5: अब आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.

