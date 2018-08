IBPS PO 2018: प्रोबेशनरी ऑफिसर के 4 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, ऐसे करें अप्लाई

खास बातें IBPS ने पीओ के 4120 पदों पर वैकेंसी निकाली है. इन पदों पर आवेदन शुरू हो चुके हैं. आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 सितंबर है

बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (Institute of Banking Personnel Selection) ने IBPS PO के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. पीओ ( IBPS PO ) के 4 हजार120 पदों पर भर्ती होनी है. इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. उम्मीदवार इन पदों पर 4 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं. पीओ (IBPS PO 2018) के पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को प्रीलिम्स और मेन्स की परीक्षा देनी होगी. अगर आप भी पीओ (PO) के पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं तो नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ने के बाद ही अप्लाई करें.पीओ (IBPS PO) के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का ग्रेजुएट होना अनिवार्य है.इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 30 साल होनी चाहिए.

पीओ के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को प्रीलिम्स और मेन्स परीक्षा देनी होगी. पीओ प्रीलिम्स परीक्षा विभिन्न केंद्रों में 13, 14, 20 और 21 अक्टूबर 2018 को ऑनलाइन होगी. प्री परीक्षा (IBPS PO Prelims Exam) के लिए ए़डमिट कार्ड (IBPS PO Admit Card) 18 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा.प्री परीक्षा (IBPS PO Pre Exam) में पास होने वाले उम्मीदवारों को मेन्स की परीक्षा में बैठने को मिलेगा. जिसके बाद इंटरव्यू होगा. मेन्स परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. जिसके बाद उम्मीदवारों को जॉब ऑफर की जाएगी.इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं.होमपेज पर आपको Common Recruitment Process (CRP) for Recruitment of Probationary Officers का लिंक दिखेगा, इस पर क्लिक करें.Click here for New Registration पर क्लिक करें.मांगी गई सभी जानकारी भरकर सबमिट करें.