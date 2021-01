IBPS PO Mains Exam: आईबीपीएस पीओ मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

IBPS PO Mains Admit Card 2020: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

- इसके बाद होम पेज पर ‘Click here to download Your Online Main Exam Call letter for CRP-PO/MT-X' लिंक पर क्लिक करें.

- आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुल जाएगा.

-अब अपनी जानकारी डालकर सबमिट करें.

- IBPS PO मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा.

- आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकाल सकते हैं.

Direct link to download IBPS PO mains admit card 2020

कब होगी मुख्य परीक्षा

IBPS PO मुख्य परीक्षा 4 फरवरी को आयोजित की जाएगी. जिन उम्मीदवारों ने प्रीलिम्स परीक्षा पास कर ली है, वे मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकते हैं.

भर्ती अभियान विभिन्न बैंकों जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और कॉर्पोरेशन बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए कुल 3517 रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है.