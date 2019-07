IBPS RRB परीक्षा 13 भाषाओं में होगी आयोजित, जानिए हर डिटेल

IBPS RRB भर्ती परीक्षा के माध्यम से देश भर की ग्रामीण बैंकों में भर्तियां की जाएगी. IBPS RRB के तहत ऑफिसर (स्केल I, II & III) और ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपरपज) के हजारों पदों पर भर्तियां होनी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रीजनल ग्रामीण बैंकों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा (IBPS RRB Exam) 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी. हिंदी और अंग्रेंजी के साथ ही अब परीक्षा असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलगु और उर्दू में भी परीक्षा होगी. निर्मला सीतारमण ने कहा, ''स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ऑफिसर स्केल I और ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 रीजनल भाषाओं में कराई जाएगी.''

To provide a level playing field & to expand employment possibilities for local youths,it has been decided that examination for direct recruitment of officers (Scale-I)& OfficeAssistant inRRBs will be conducted in 13 regional languages in addition to English & Hindi :@nsitharaman