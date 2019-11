IBPS SO 2019: स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 1,163 पदों पर आज है आवेदन की आखिरी तारीख, ऐसे करें अप्लाई

IBPS SO Registration: आज आवेदन करने की आखिरी तारीख है.

IBPS SO परीक्षा के लिए आज रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख है. इच्छुक लोग ibps.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन (IBPS SO Registration) कर सकते हैं. स्पेशलिस्ट ऑफिसर (IBPS SO) के 1,163 पदों पर भर्तियां होनी हैं. ये भर्तियां देश के विभिन्न बैंकों में की जाएगी. अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं. ध्यान रहे कि अलग-अलग पदों पर अलग-अलग योग्यता निर्धारित की गई है. स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर उम्मीदवारों का चयन तीन चरण में होगा. पहले चरण में प्री परीक्षा आयोजित की जाएगी. दूसरे चरण में मेन परीक्षा होगी और तीसरे चरण में इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा. भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी नीचे दी गई है.

पदों के नाम

आईटी ऑफिसर स्केल - I

एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर

लॉ ऑफिसर

राजभाषा अधिकारी स्केल- I

मार्केटिंग ऑफिसर स्केल- I

एचआर/पर्सनल ऑफिसर -I

कुल पदों की संख्या

1,163 पद

महत्वपूर्ण तारीखें

आवेदन करने की आखिरी तारीख- 26 नवंबर 2019

प्री एग्जाम के एडमिट कार्ड डाउनलोड शुरु- दिसंबर 2018

प्री ऑनलाइन एग्जाम- 28.12.2019 और 29.12.2019

प्री ऑनलाइन एग्जाम रिजल्ट- जनवरी 2019

मेन एग्जाम का एडमिट कार्ड- जनवरी 2019

मेन ऑनलाइन एग्जाम- 25 जनवरी 2019

मेन ऑनलाइन एग्जाम रिजल्ट- फरवरी 2019

इंटरव्यू का एडमिट कार्ड- फरवरी 2019

इंटरव्यू - फरवरी

प्रोविजनल अलॉटमेंट- अप्रैल 2019

ऐसे करें आवेदन

योग्य उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं.

IBPS SO Apply Online

ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए यहां क्लिक करें.

