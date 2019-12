IBPS SO Admit Card: एडमिट कार्ड ibps.in पर जारी, यहां डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

IBPS SO Admit Card: आईबीपीएस एसओ प्री परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं.

खास बातें 28 और 29 दिसंबर को आईबीपीएस एसओ प्रिलिमनरी परीक्षा आईबीपीएस एसओ एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं परीक्षा के नतीजे जनवरी 2020 में जारी किए जाएंगे

आईबीपीएस एसओ एडमिट कार्ड (IBPS SO Admit Card) प्रीलिम्स परीक्षा के लिए जारी कर दिए गए हैं. आईबीपीएस एसओ परीक्षा (IBPS SO Exam) 28 और 29 दिसंबर को आयोजित की जानी है. जिन उम्मीदवारों ने खुद को स्पेश्लिस्ट ऑफिसर (IBPS Specialist Officer) भर्ती परीक्षा के लिए रजिस्टर किया है वे आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर एडमिट कार्ड (IBPS SO Admit Card) डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवार अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की मदद से लॉग इन कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.



IBPS SO Admit Card इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड



IBPS SO Admit Card Download Link

बता दें कि इस साल आईबीपीएस (IBPS) अलग-अलग राष्ट्रीय बैंकों में 1163 एसओ (IBPS SO) पदों पर भर्ती कर रहा है, जिसमें आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर/ पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के पद शामिल हैं. इन पदों के लिए उम्मीदवार का चयन प्रिलिम्स परीक्षा, मेन परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा. बता दें कि प्रिलिम परीक्षा मेन परीक्षा के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का काम करती है. 25 जनवरी को मेन परीक्षा आयोजित की जानी है.

लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के पदों के लिए प्रिलिम परीक्षा में अंग्रेजी भाषा, रीजनिंग और बैंकिंग से जुड़े सामान्य जागरुकता संबंधी सवाल पूछे जाएंगे. वहीं अन्य पदों के लिए अंग्रेजी भाषा, रीजनिंग के अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे. एसओ प्रिलिम परीक्षा के रिजल्ट जनवरी 2020 में जारी किए जाएंगे.