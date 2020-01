खास बातें IBPS SO Main Exam 25 जनवरी को आयोजित किया जाएगा IBPS ने एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं फरवरी में रिजल्ट जारी किया जा सकता है

IBPS SO Exam: आईबीपीएस एसओ मेन परीक्षा (IBPS SO Main Exam) 25 जनवरी को आयोजित की जाएगी. दिसंबर में आयोजित की गई प्रीलिम्स परीक्षा में सफल रहे उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठेंगे. मेन परीक्षा में जिन उम्मीदवारों को कामयाबी मिलेगी उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. जिन उम्मीदवारों ने मेन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड (IBPS SO Main Exam Admit Card) डाउनलोड नहीं किए हैं वे जल्द एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें. एडमिट कार्ड IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जारी किए गए हैं. बता दें कि आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट 14 जनवरी को जारी किया गया था.

IBPS SO Admit Card यहां से करें डाउनलोड

IBPS SO Admit Card Direct Link

आईबीपीएस एसओ मेन परीक्षा का रिजल्ट फरवरी में जारी कर दिया जाएगा. आईबीपीएस एसओ भर्ती हर साल आयोजित की जाती है. इस भर्ती के जरिए आईबीपीएस नेशनलाइजड बैंकों में नियुक्ति करता है.आईबीपीएस लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्‍ड ऑफिसर, एचआर/पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी पदों पर भर्ती करता है.

आईबीपीएस एसओ मेन परीक्षा में उम्मीदवार की पेशेवर काबीलियत परखी जाती है. राजभाषा अधिकारी पद के लिए परीक्षा वस्तुनिष्ठ और विस्तृत रहती है. ऑनलाइन मेन परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 45 मिनट से 1 घंटे का समय दिया जाएगा.परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवार को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले पहुंचना होगा जिससे समय से औपचारिकताएं पूरी की जा सकें.