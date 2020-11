IBPS SO Registration 2020: विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, जानिए आवेदन करने का तरीका

IBPS SO 2021-22 Recruitment: भर्ती से जुड़ी जानकारी

- कुल पदों पर भर्ती- 667

- आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 20 से 30 साल होनी चाहिए.

- ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख- 23 नवंबर

- प्रारंभिक परीक्षा की तारीख- 26 और 27 दिसंबर

- मुख्य परीक्षा की तारीख- 24 जनवरी

Direct link to apply for IBPS SO Registration 2020

कैसे आयोजित होगी परीक्षा

कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए IBPS सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए परीक्षा का आयोजन करेगा. उम्मीदवारों के लिए अगल-अगल रिपोर्टिंग टाइम सेट किया जाएगा. सीटिंग अरेंजमेंट की डिटेल परीक्षा केंद्र के गेट पर डिस्प्ले नहीं की जाएगी.

Direct link to check IBPS SO Recruitment 2020 Notification

IBPS SO 2020 registration: ऐसे करें आवेदन

- सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाएं.

- होम पेज पर "CRP Specialist Officers" के लिंक पर क्लिक करें.

- नया पेज खुलने पर "CLICK HERE TO APPLY ONLINE FOR CRP- Specialist Officers (CRP-SPL-X)" के लिंक पर क्लिक करें.

- इसके बाद "CLICK HERE FOR NEW REGISTRATION" पर क्लिक कर पूछी गई जानकारी भरकर आवेदन करें.

- एप्लिकेशन फीस जमा करके सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स भरें.

- इसके बाद उम्मीदवारों को "SAVE AND NEXT" की मदद से एप्लिकेशन फॉर्म में भरी गई जानकारी वेरिफाई करने की सलाह दी जाती है.

- अंत में सभी जानकारी को सबमिट करें.