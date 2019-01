KVS PRT, TGT Results: इस डायरेक्ट लिंक से चेक करें रिजल्ट, ये है इंटरव्यू का शेड्यूल

केंद्रीय विघालय संगठन (Kendriya Vidyalaya Sangathan) ने पीआरटी और टीजीटी परीक्षा का रिजल्ट (KVS PRT, TGT Results) जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, वे अपना रिजल्ट (KVS PRT Result) ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. केंद्रीय विघालय संगठन ने इंटरव्यू के लिए पास होने वाले उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट जारी की है. KVS PGT, TGT इंटरव्यू का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है. KVS PGT के लिए इंटरव्यू 11 और 12 फरवरी कतो होगा. वहीं KVS TGT का इंटरव्यू 11, 12, 13 और 14 फरवरी को होगा. KVS TGT, PGT इंटरव्यू अलग-अलग शहरों में अलग-अलग दिन आयोजित किया जाएगा.



उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना रिजल्ट (KVS Result) चेक कर सकते हैं.

KVS PRT Result

KVS TGT Result



KVS PRT, TGT Results ऐसे करें डाउनलोड



स्टेप 1: उम्मीदवार रिजल्ट चेक करने के लिए जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट के Announcement सेक्शन पर दिए गए Shortlisted for interview for the post of PRT या Shortlisted for interview for the post of TGT के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब आपकी स्क्रीन पर एक पीडीएफ आ जाएगी.

स्टेप 4: अगर आपका रोल नंबर दिया गया है, तो आप पास हो गए हैं.

स्टेप 5: आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं.

