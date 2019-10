LIC ADO Result 2019: एलआईसी एडीओ मेन परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां एक क्लिक में करें चेक

खास बातें एलआईसी एडीओ मेन रिजल्ट जारी कर दिया गया है. मेन परीक्षा 11 अगस्त और 22 सितंबर 2019 को आयोजित की गई थी. अब उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.

LIC ADO Result 2019: भारतीय जीवन बीमा निगम ने असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर के पदों पर हुई मेन परीक्षा का रिजल्ट (LIC ADO Mains Result) जारी कर दिया है. एलआईसी एडीओ मेन रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट licindia.in पर जारी किया गया है. उम्मीदवार अपना रिजल्ट इस वेबसाइट पर जाकर ही चेक कर सकते हैं. मेन परीक्षा 11 अगस्त और 22 सितंबर 2019 को आयोजित की गई थी. LIC ने अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर के 1753 पदों पर भर्ती के लिए इस साल मई में नोटिफिकेशन जारी किया था. जो उम्मीदवार प्री परीक्षा में पास हुए थे उन्हें मेन परीक्षा में बैठने को मिला था. अब जो उम्मीदवार मेन परीक्षा में पास हुए हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.



LIC ADO Result एक क्लिक में करें चेक



उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक की मदद से एक क्लिक में अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

LIC ADO Result



LIC ADO Mains Result ऐसे करें चेक

- उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट licindia.in पर जाएं.

- वेबसाइट पर दिए गए Careers के सेक्शन पर जाएं.

- अब Recruitment of Apprentice Development Officers 2018-19 के लिंक पर क्लिक करें.

- अब RESULT FOR MAIN EXAMINATION HELD ON 11.08.2019 & 22.09.2019 के लिंक पर क्लिक करें.

- इसके बाद अपने जोन के रिजल्ट के पीडीएफ पर क्लिक करें.

- अब आप पीडीएफ में अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं.

आपको बता दें कि भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने असिस्‍टेंट के 7,942 पदों पर भर्ती के लिए 21,22 अक्टूबर को होने वाली प्री परीक्षा स्थगित कर दी है. अब ये परीक्षा 30, 31 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा का एडमिट कार्ड जल्द जारी कर दिया जाएगा. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

