Maharashtra Police Recruitment 2021: महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस विभाग में 12,538 रिक्त पदों पर निकाली वैकेंसी, भर्ती का पहला चरण शुरू

उन्होंने कहा, "राज्य सरकार ने 12,538 पुलिस सिपाई के पदों को भरने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है. भर्ती का पहला चरण शुरू हो चुका है, जिसमें 5,297 पद भरे जाएंगे. दूसरे चरण का शुभारंभ जल्द होगा."

The state government has taken a historic decision by approving the mass recruitment of 12,538 'Police Shipai' posts. The first phase of recruitment has begun, in which 5,297posts will be filled & the second phase of recruitment shall be initiated soon.