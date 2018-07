NIACL Recruitment 2018: ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए असिस्टेंट के 685 पदों पर निकली वैकेंसी, ऐसे करें आवेदन

खास बातें न्यू इंडिया एश्योरेंस ने असिस्टेंट के 685 पदों पर वैकेंसी निकाली हैं. ये वैकेंसी ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए हैं. आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है.

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (The New India Assurance Company Ltd) ने असिस्टेंट के 685 पदों पर वैकेंसी निकाली हैं. ये वैकेंसी ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए हैं. इन पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं. जिन उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी करने की चाह है वे जल्द से जल्द आवेदन कर लें. आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. इच्छुक उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी के संबंध में अधिक जानकारी नीचे दी गई है.रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख: 16 जुलाई 2018ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख: 31 जुलाई 2018प्री एग्जाम: 8 और 9 सितंबर 2018मेन्स एग्जाम: 6 अक्टूबर 2018असिस्टेंट (Assistant)कुल पदों की संख्या: 685जनरल: 375ओबीसी: 113एससी: 105एसटी: 60

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है.उम्मीदवार की उम्र 30 जून 2018 को 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी.उम्मीदवारों को प्री और मेन्स की परीक्षा देनी होगी. मेन्स की परीक्षा में पास होने के बाद उम्मीदवारों को क्षेत्रीय भाषा का टेस्ट देना होगा.इन पदों पर आवेदन करने के लिए जनरल उम्मीदवारों को 600 रुपये और एससी, एसटी, पीडब्लूडी उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा.चयनित उम्मीदवार को हर महीने 14,435 से 40,080 रुपये सैलरी दी जाएगी.ऑफिशियल वेबसाइट newindia.co.in जाएं.होमपेज के पर सबसे नीचे जाने पर आपको RECRUITMENT का टैब दिखेगा, इस पर क्लिक करें.नई विंडो खुलने के बाद CLICK HERE TO APPLY ON LINE FOR ASSISTANT RECRUITMENT EXERCISE - 2018 पर क्लिक करें.मांगी गई डिटेल्स भरकर खुद को रजिस्टर करें, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड बन जाएगा.लॉग इन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भरें, ऑनलाइन फीस सबमिट करें और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें.वैकेंसी के संबंध में और अधिक जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट newindia.co.in पर दी गई है.