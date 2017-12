PNRD Assam Recruitment 2017: 945 पदों पर निकली हैं बंपर भर्तियां, ग्रेजुएट आवेदक कर सकेंगे आवेदन

पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट असम (PNRD) ने Junior Assistant, Panchayat Secretary and other Posts पर बंपर भर्तियां निकाली हैं. 945 पदों पर इच्छुक आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 जनवरी है. पद और योग्यता से जुड़ी अन्य जानकारी नीचे दी गई है....यह भी पढ़ें: नए साल में निकली बंपर भर्तियां, 12वीं पास भी कर सकते हैं आवदेन - इन पदों को लेकर इच्छुक आवेदक विभाग की वेबसाइट pnrdassam.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.- Extension Officer (Panchayat) (74) , Jr Assistant HQ (24), Ram Sevak and Gram Sevika (147), Jr Assistant (Ancahlik Panchayat) (100), Tax Collector Cum Road Mohora (450), और Gaon Panchayat Secretar के पद पर (150).यह भी पढ़ें: 1928 पदों पर निकली बंपर भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका - इच्छुक आवेदक विभाग की वेबसाइट पर जाकर योग्यता से जुड़ी जानकारी ले सकता है.आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का उम्र 18 से 43 साल के बीच होना चाहिए. सरकार के नियमों के मुताबिक ही आरक्षित वर्ग को उम्र में छूट मिलेगी.- आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा.- सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 250 रुपये जबकि एससी, एसटी व ओबीसी वर्ग के लिए 150 रुपये है.