Punjab Patwari Recruitment 2021: 1,000 से अधिक पदों पर भर्ती पाने का मौका, डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई

आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर sssb.punjab.gov.in पंजाब पटवारी भर्ती 2021 के लिए निर्धारित प्रारूप में फॉर्म भरना होगा. एप्लिकेशन फीस जमा करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी 2021 है.

Direct link to apply for Punjab Patwari Recruitment 2021

Direct link for Punjab Patwari Recruitment 2021 Notification

Punjab Patwari Recruitment 2021: किन पदों पर होगी भर्ती

- पटवारी (रेवेन्यू) रेवेन्यू विभाग में: 1,090 पद

- PWRMDC में इरिगेशन बुकिंग क्लर्क (पटवारी): 26 पद

- जल संसाधन विभाग में जिलदार: 32 पद

- PWRMDC में जिलदार: 4 पद

भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन

- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं.

- इसके बाद होम पेज पर "14-01-2021 - Online Application of Advertisement No. 01/2021 for the post of Patwari, Ziladar, Irrigation Booking Clerks !!NEW!" लिंक पर क्लिक करें.

- अब नई रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें.

- आवेदन पत्र को बताए गए फॉर्मेट में भरें और सभी संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करें.

भर्ती के लिए जरूरी तारीखें

- भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख- 11 फरवरी 2021

- आवेदन फीस जमा करने की अंतिम तारीख- 15 फरवरी 2021