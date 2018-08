Railway Recruitment 2018: रेलवे ने Alp & Technicians के पदों पर निकाली वैकेंसी, जल्द करें आवेदन

खास बातें रेलवे ने विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकाली हैं. इन पदों पर आवेदन शुरू हो चुके हैं. उम्मीदवार 17 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं.

South East Central Railway ने असिस्टेंट लोको पायलेट (Alp), टेक्नीशियन ( Technician ), जूनियर इंजीनियर और अन्य के पदों पर वैकेंसी निकाली हैं. कुल 329 पदों पर भर्ती की जाएगी. इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं. उम्मीदवार 17 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा. चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग South East Central Railway के बिलासपुर डिवीजन में होगी. अगर आप इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं, तो नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आवेदन करें.असिस्टेंट लोको पायलेट (Alp), टेक्नीशियन (Technician), जूनियर इंजीनियर और अन्य.

329इन पदों पर 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. हर पद के लिए अलग-अलग योग्यता निर्धारित की गई है.इन पदों पर आवेदन करन के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 42 साल होनी चाहिए. अधिकतम आयु में SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी जाएगी.उम्मीदवारों का चयन परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर होगा. परीक्षा कम्प्यूटर बेस्ड होगी. आपको बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप सी (RRB Group C) के पदों पर भर्ती परीक्षा करा रहा है. ग्रुप सी (Group C) के पदों के बाद ग्रुप डी (RRB Group C) के पदों पर भर्ती परीक्षा होगी. ग्रुप डी की परीक्षा (RRB Group D Exam) के लिए एडमिट कार्ड (RRB Group D Admit Card) परीक्षा से 10 दिन पहले जारी किया जाएगा. उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड (RRB Admit Card) आरआरबी की वेबसाइट्स पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.