Railway Recruitment 2018: RRB Group C में 60 हजार भर्तियां, पूछे जाएंगे ऐसे सवाल

Railway Recruitment 2018: 9 अगस्त को होगी RRB Group C परीक्षा.

Railway Recruitment 2018 : जो लोग रेलवे में नौकरी की चाह रखते हैं उनके लिए गुड न्यूज है. Railway Recruitment Board ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि RRB Group C में भर्ती के लिए पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती हैं. Group C (ALP & Technicians) की वैकेंसी 26 हजार 502 से बढ़ाकर 60 हजार की जा सकती है. रेलवे ने ग्रुप सी (RRB Group C) और ग्रुप डी (RRB Group D) के पदों को मिलाकर करीब 90 हजार वैकेंसी निकाली थी. ग्रुप सी के असिस्टेंट लोको पायलट व टेक्नीशियन के 26 हजार 502 पदों पर करीब 47 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किए हैं. ग्रुप सी के पदों पर भर्ती परीक्षा (RRB Group C Exam) 9 अगस्त को है. आइए जानते हैं, Assistant Loco Pilot का एग्जाम पेटर्न, कुछ इस तरह पूछे जाएगे सवाल...

रेलवे की इस पोस्ट के लिए उच्च कार्यक्षमता, स्किल्स, और अच्छी मेडिकल कंडीशन की जरूरत होती है. ये एग्जाम 3 स्टेज में होता है. पहले लिखित परीक्षा होती है, फिर वाइवा/स्किल टेस्ट जिसके बाद मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है. 3 स्टेज पार करने के बाद ही परीक्षा में पास किया जाता है. परीक्षा 90 मिनट की होती है जिसमें ओबजेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं.गणित-20 सवाल- 20 मार्क्सजनरल इंटेलीजेंस एवं रीजनिंग- 25 सवाल- 25 मार्क्सजनरल साइंस- 20 सवाल- 20 मार्क्सजनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर- 10 सवाल- 10 मार्क्स Loco running men/railway drivers की मेडिकल कंडीशन काफी शानदार होनी चाहिए. मेडिकल टेस्ट में छोटी की कमी भी बाहर कर सकती है. इस पद के लिए मनोवैज्ञानिक टेस्ट भी जरूरी होता है. जिसे स्किल टेस्ट भी कहा जाता है, लिखित परीक्षा के पास इसका टेस्ट होता है.उम्मीदवार आसानी से आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर अपना परीक्षा केंद्र चेक कर सकते हैं. आप सबसे पहले RRB की वेबसाइट पर जाएं. वहां दिए गए ''परीक्षा शहर तथा दिनांक की जानकारी एवं एससी/एसटी उम्मीदवारों हेतु यात्रा प्राधिकार के लिए लिंक'' या ''Login Link for Exam City and Date intimation and SC/ST Travel pass'' के लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद लॉग इन करें. आपको अपने परीक्षा केंद्र से जुड़ी जानकारी मिल जाएगी.