रेलवे 1.40 लाख पदों के लिए 15 दिसंबर से परीक्षाएं आयोजित करेगा, तीन कैटेगरी की वैकेंसियां

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के चलते परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकी थीं. यादव ने कहा कि "हमने 1,40,640 पदों के लिए विभिन्न श्रेणियों में भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. ये कोविड महामारी से पूर्व की अवधि में अधिसूचित किए गए थे. इन आवेदनों की स्क्रूटनी पूरी हो गई थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण कंप्यूटर आधारित परीक्षा पूरी नहीं हो सकी."

Railways to start Computer Based Test for notified 1,40,640 vacancies from 15th December 2020



Vacancies are of 3 types:



Non Technical Popular Categories(guards, clerks etc)

Isolated & Ministerial

Level 1(track maintainers, pointsman etc)



