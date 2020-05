RPSC RAS 2018 Result: कब जारी होगा राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मेन एग्जाम का रिजल्ट, उम्मीदवार मांग रहे जवाब

इस रिक्रूटमेंट के लिए घोषणा साल 2018 में की गई थी और इसके बाद प्रीलिमिनरी एग्जाम का रिजल्ट दिसंबर 2018 में जारी किया गया था. राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (RAS) एग्जाम को राजस्थान स्टेट एंड सबोर्डिनेट सर्विस एग्जाम भी कहा जाता है.

राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (RAS) एग्जाम को आयोजित कराने वाले राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) ने इस एग्जाम के बारे में अभी कोई अपडेट जारी नहीं किया है. बता दें कि RAS 2018 के जरिए करीब 1,017 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है.

RAS का मेन एग्जाम तीन बार स्थगित होने के बाद 25 और 26 जून को आयोजित किया गया था. प्रीलिमिनरी एग्जाम के आधार पर मेन एग्जाम के लिए करीब 5,000 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था.

