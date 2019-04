RRB ALP 2nd Stage Result: जारी हुआ रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

RRB ALP CBT 2 Result जारी कर दिया गया है. एएलपी, टेक्नीशियन की दूसरी स्टेज की परीक्षा का रिजल्ट (RRB ALP 2nd Stage Result) आरआरबी की सभी वेबसाइट्स पर जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार अपने रीजन की आरआरबी (RRB) वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट (RRB ALP 2nd Stage Result) चेक कर पाएंगे. उम्मीदवारों को रिजल्ट (RRB ALP, Technician Result) चेक करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा. रिजल्ट जारी होने के बाद से रिजल्ट का लिंक क्रैश हो गया. लेकिन आप थोड़ी देर बाद अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. हम आपकी सुविधा के लिए स्कोर चेक करने का डायरेक्ट लिंक दे रहे हैं जिसकी मदद से आप एक क्लिक में अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. बता दें कि एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए क्वालीफाई हुए उम्मीदवारों की सूची पीडीएफ फॉर्म में जारी की गई है, जिसे आप अपने रीजन की वेबसाइट से ही देख सकते हैं.



RRB ALP, Technician Result, Score डायरेक्ट लिंक से करें चेक

ये है डायरेक्ट लिंक - RRB Direct Link

RRB ALP CBT 2 Result ऐसे करें चेक

स्टेप 1: उम्मीदवार अपने रीजन की RRB वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए Result for shortlisted candidates for Computer Based Aptitude Test under CEN 01/2018 for ALP के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: एक पीडीएफ आएगा जिसमें आपका रोल नंबर होगा.

स्टेप 4: आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं.\

