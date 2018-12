RRB ALP Revised Result 2018: एक क्लिक में चेक करें रिजल्ट, ये रहे सभी PDF के डायरेक्ट लिंक

खास बातें ग्रुप सी का रिजल्ट जारी हो चुका है. परीक्षा 9 अगस्त 2018 से 4 सितंबर 2018 तक आयोजित की गई थी. 21 जनवरी से होगी दूसरे स्टेज की सीबीटी.

RRB ALP Revised Result गुरुवार रात जारी कर दिया गया. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना रिजल्ट (RRB ALP Result 2018) चेक नहीं किया है, वे अपने रीजन की RRB वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट (RRB Result) चेक कर सकते हैं. पहले स्टेज की परीक्षा के रिवाइज्ड रिजल्ट का उम्मीदवारों को लंबे समय से इंतजार था. पहले स्टेज की कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा 9 अगस्त 2018 से 4 सितंबर 2018 तक आयोजित की गई थी. बता दें कि ग्रुप सी के तहत एएलपी, टेक्नीशियन के 60 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए साल 2018 की शुरुआत में नोटिफिकेशन जारी किया गया था. बता दें कि उम्मीदवारों को रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है. पास होने वाले उम्मीदवारों को नाम पीडीएफ में दिया गया है.

उम्मीदवार बस एक क्लिक में अपना रिजल्ट (RRB ALP Revised Result) चेक कर सकते हैं, उम्मीदवारों की सुविधा के लिए नीचे सभी पीडीएफ के लिंक दिए गए हैं, आप अपने रीजन की पीडीएफ पर क्लिक कर अपना रिजल्ट (RRB ALP, Technician Revised Result) चेक कर सकते हैं.

RRB ALP Result 2018: एएलपी, टेक्नीशियन परीक्षा का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी, ऐसे कर सकते हैं चेक

21 जनवरी से होगी दूसरे स्टेज की सीबीटी

दूसरे स्टेज की सीबीटी अब 21, 22 और 23 जनवरी 2019 को आयोजित की जाएगी. दूसरे स्टेज की सीबीटी की परीक्षा केंद्र और शिफ्ट डिटेल से जुड़ी जानकारी एग्जाम से 10 दिन पहले जारी कर दी जाएगी. साथ ही परीक्षा का एडमिट कार्ड (RRB Admit Card) एग्जाम से 4 दिन पहले जारी होगा.