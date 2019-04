RRB ALP Aptitude Test: स्थगित हुआ आरआरबी एएलपी का एप्टीट्यूड टेस्ट, जानिए डिटेल

खास बातें स्थगित हुआ आरआरबी एएलपी का एप्टीट्यूड टेस्ट. रेलवे जल्द ही तीसरी स्टेज की परीक्षा की नई तारीख जारी करेगा. एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले जारी किया जाएगा

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलेट एप्टीट्यूड टेस्ट (RRB ALP Stage 3 Aptitude Test) को स्थगित कर दिया है. एप्टीट्यूड टेस्ट (RRB ALP Aptitude Test) अब 16 अप्रैल को नहीं होगा. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जल्द ही एएलपी एप्टीट्यूड टेस्ट की नई तारीख (RRB ALP Aptitude Test Date) जारी करेगा. रेलवे ने इसके संबंध में आरआरबी वेबसाइट्स पर नोटिस जारी कर दिया है. कल एप्टीट्यूड टेस्ट की डिटेल जारी होनी थी. लेकिन किसी कारण एप्टीट्यूड टेस्ट की तारीख आगे बढ़ा दी गई है. बता दें कि आरआरबी एएलपी सेकंड स्टेज परीक्षा का रिजल्ट 6 अप्रैल जारी किया गया था. सेकंड स्टेज में पास होने वाले उम्मीदवार एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे. एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले जारी किया जाएगा.

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलों कर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अपने शहर और परीक्षा से संबंधित अन्य जानकारी चेक कर पाएंगे.



RRB ALP Aptitude Test Exam City और अन्य डिटेल ऐसे कर पाएंगे चेक



स्टेप 1: उम्मीदवारों को एप्टीट्यूड टेस्ट की डिटेल चेक करने के लिए अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाना होगा.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए Download Exam City Slip and Travel Pass for Shortlisted Candidates of Aptitude Test के लिंक पर क्लिक करना होगा.

स्टेप 3: अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा.

स्टेप 4: आपकी एग्जाम डिटेल स्क्रीन पर आ जाएगी.

स्टेप 5: आप इसका प्रिंट ऑउट ले पाएंगे.

