RRB Fee Refund: नहीं रिफंड हुई आवेदन फीस तो अपनाएं ये तरीका

खास बातें RRB ने बैंक डिटेल्स सही करने के लिए थोड़ा और समय दिया है. उम्मीदवार 6 जनवरी तक अपनी बैंक डिटेल्स सही कर सकते हैं. बैंक डिटेल्स सही करने के बाद फिर से रिफंड प्रोसेस किया जाएगा.

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप सी एएलपी, टेक्नीशियन (RRB ALP, Technician) के उम्मीदवारों को अपनी बैंक डिटेल्स सही करने के लिए थोड़ा और समय दिया है. रेलवे ने बैंक डिटेल्स (Bank Details) सही करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाकर 6 जनवरी कर दिया है. अब उम्मीदवार 6 जनवरी तक अपनी बैंक डिटेल्स सही कर सकते हैं. ग्रुप सी एएलपी, टेक्नीशियन के कई उम्मीदवारों की आवेदन फीस रिफंड (RRB Fee Refund) हो गई है, जबकि कई ऐसे हैं, जिनका रिफंड गलत बैंक डिटेल्स के चलते फेल हुआ है. जिनका रिफंड फेल हुआ है, वे आरआरबी वेबसाइट्स पर दिए गए लिंक की मदद से अपनी सही बैंक डिटेल्स भर सकते हैं, और उनका रिफंड फिर से प्रोसेस कर दिया जाएगा. बता दें कि उम्मीदवारों के पास बैंक डिटेल्स सही करने का ये आखिरी मौका है. इसीलिए इस बार अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड ध्यान से भरें. एक बार गलत डिटेल भर कर सबमिट कर देने के बाद उम्मीदवारों को उसे सही करने का मौका नहीं मिलेगा. बता दें कि रेलवे बोर्ड ने 20 दिसंबर को एएलपी, टेक्नीशियन का रिवाइज्ड रिजल्ट (RRB ALP Revised Result) जारी किया था.



RRB Fee Refund के लिए ऐसे भरें अपनी सही बैंक डिटेल



RRB ALP Technician Fee Refund

स्टेप 1: उम्मीदवार अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाकर CEN-01/2018 - Click here for correction of Bank Account details for the candidates whose refund transaction has failed के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 2: अब रजिस्ट्रेशन आईडी और जन्म तिथि भरकर लॉग इन करें.

स्टेप 3: अब अकाउंट नंबर और IFSC कोड भर कर सबमिट कर दें.

इतना मिलेगा रिफंड

रेलवे ने जनरल उम्मीदवारों के लिए 500 और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये आवेदन फीस रखी थी. रेलवे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की पूरी फीस और जनरल उम्मीदवारों की फीस में से 400 रुपये रिफंड करेगा.

अन्य खबरें

RRB Group D Result: आंसर-की इस सप्ताह होगी जारी, आखिरी सप्ताह में आएगा रिजल्ट

RRB JE Recruitment 2018-19: जूनियर इंजीनियर समेत 13,487 पदों पर इन स्टेप्स से करें आवेदन