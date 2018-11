RRB ALP, Technician Result: ऐसे चेक करें रिजल्ट, स्कोर, कट ऑफ और फाइनल आंसर की

खास बातें ग्रुप सी की परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है. कट ऑफ जारी कर दी गई है. उम्मीदवार अपना स्कोर चेक कर सकते हैं.

रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप सी (RRB ALP, Technician) के पदों पर हुई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट (RRB ALP Result 2018) जारी कर चुका है. ग्रुप सी की परीक्षा का रिजल्ट (RRB Group C Result) आरआरबी की सभी वेबसाइट पर पीडीएफ के रूप में जारी किया गया है. एएलपी, टेक्नीशियन परीक्षा की कट ऑफ जारी भी जारी कर दी गई है. हर आरआरबी में अलग-अलग पदों पर अलग-अलग कट ऑफ गई है. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक कट ऑफ (RRB ALP Cut Off) चेक नहीं की है, वे अपने रीजन की आरआरबी (Railway Recruitment Board) वेबसाइट पर जाकर कट ऑफ चेक कर सकते हैं. उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स से अपनी कट ऑफ चेक कर सकते हैं.उम्मीदवार कट ऑफ चेक करने के लिए अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाएं.वेबसाइट पर दिए गएClick here to know Normalized cut off Marks of 1st stage CBT for shortlisting of 2nd stage CBT under CEN 01/2018-Community wiseके लिंक पर क्लिक करें.अब पीडीएफ के रूप में कट ऑफ लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी.