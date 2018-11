RRB ALP Technician Result 2018: ऐसे चेक करें अपना स्कोर और Final Answer Key

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ग्रुप सी एएलपी, टेक्नीशियन के पदों पर हुई भर्ती पराीक्षा का रिजल्ट (RRB ALP Result 2018) जारी कर चुका है. जिन उम्मीदवारों ने ग्रुप सी के 64 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती परीक्षा दी थी, वे अपना रिजल्ट (RRB ALP, Technician Result) अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. ग्रुप सी की परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ के रूप में जारी किया गया है. पास होने वाले उम्मीदवारों के रोल नंबर पीडीएफ फाइल में दिए गए है. रिजल्ट (RRB Group C Result) के साथ रेलवे ने उम्मीदवारों के स्कोर भी जारी किए हैं. साथ ही फाइन आंसर की भी जारी कर दी गई है. उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलों कर अपना स्कोर (RRB ALP Score) और फाइनल आंसर (Final Answer Key) की चेक कर सकते हैं.उम्मीदवार नीचे दी गई अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाएं.अब वेबसाइट पर दिए गए The link for candidate login to view their score and Master QP with final Key under CEN 01/2018 के लिंक पर क्लिक करें.अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें.आपका स्कोर और फाइनल आंसर की अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी.आप अपने स्कोर का प्रिंट ऑउट भी ले सकते हैं.