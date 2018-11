RRB ALP, Technician Result: परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन स्टेप्स से करें चेक

रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप सी ( RRB Group C ) असिस्टेंट लोको पायलेट और टेक्नीशियन परीक्षा का रिजल्ट (RRB ALP, Technician Result) जारी हो गया है. ग्रुप सी के 64,371 पदों पर हुई परीक्षा का रिजल्ट (RRB Group C Result) उम्मीदवार अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर सकते हैं. ग्रुप सी की परीक्षा 9 अगस्त से 4 सितंबर तक आयोजित की गई थी. परीक्षा पहली बार कम्प्यूटर बेस्ड हुई थी. अब परीक्षा का रिजल्ट (RRB ALP Result) जारी होने के बाद रेलवे दूसरे चरण की परीक्षा आयोजित करेगा. दूसरे चरण की परीक्षा 19 नवंबर से आयोजित की जा सकती है. पहले चरण की परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारी ही दूसरे चरण की परीक्षा दे पाएंगे. सीबीटी का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दी गई स्टेप्स से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.स्टेप 1: असिस्टेंट लोको पायलेट और टेक्नीशियन परीक्षा का रिजल्ट (RRB ALP Technician Result) चेक करने के लिए उम्मीदवार अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाएं.स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए CEN-01/2018 – Result of 1st Stage Computer Based Test (CBT) – Shortlisted for 2nd Stage CBT (ALP & Technicians के लिंक पर क्लिक करें.स्टेप 3: उम्मीदवार अब अपना रोल नंबर पीडीएफ में चेक कर सकते हैं.

उम्मीदवार नीचे दी गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

