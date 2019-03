RRB Group D Result: मार्कशीट में 100 में से मिले थे 354 मार्क्स, रेलवे ने बताई क्या है सच्चाई

रेलवे (Ministry of Railways) ने मंगलवार को कहा कि समूह-घ की परीक्षा के एक अभ्यर्थी के सोशल मीडिया पर वायरल हुये अंकपत्र से 'छेड़छाड़' की गई है. इस अंकपत्र में दिखाया गया है कि ग्रुप-डी परीक्षा (RRB Group D result 2019) के एक अभ्यर्थी को परीक्षा के विभिन्न खंडों में मिले अंक सौ में से 109, 148, 102,103 और 354 हैं.

RRB Group D Result: ग्रुप डी परीक्षा में उम्मीदवारों को मिले 100 से ज्यादा नंबर, जानिए क्या है माजरा

ये मार्कशीट वायरल हो रही है. जिसे रेलवे ने गलत बताया.

Results of rrb level 1 post marks obtained by candidate out of 100 is it possible in government job pic.twitter.com/pF9B2jF1yK

रेलवे मंत्रालय ने एक ट्वीट करके छात्रों से अनुरोध किया है कि वे शरारती तत्वों से भ्रमित न हों. भारतीय रेलवे भर्ती प्रणाली पूरी तरह से निष्पक्ष एवं पारदर्शी है. इस परीक्षा के जरिए 62,907 पदों को भरा जा रहा है और इसके लिए 1.8 करोड़ अभ्यर्थियों ने स्वयं को पंजीकृत करवाया था. परीक्षा का परिणाम रेलवे की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है.

रेलवे ने ये मार्कशीट ट्विटर पर शेयर की है...

A candidate score sheet with very high score is being made viral. Please note that this score sheet is morphed. The correct score sheet is given below. Please don't be misguided by unscrupulous elements. Indian Railways Recruitment system is fair and transparent. pic.twitter.com/zT71vvXpU1