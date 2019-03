RRB Group D Result: Raw मार्क्स और कितने सवाल हुए सही या गलत ऐसे करें चेक

खास बातें आरआरबी ने रॉ मार्क्स जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार अब रॉ मार्क्स चेक कर सकते हैं. रिजल्ट 4 मार्च को जारी हुआ था.

रेलवे भर्ती बोर्ड (Railway Recruitment Board) ने उम्मीदवारों के रॉ मार्क्स जारी कर दिए हैं. अब उम्मीदवार अपने रॉ मार्क्स (RRB Raw Marks) के साथ ये चेक कर सकते हैं कि उनके कितने सवाल सही और गलत हुए हैं. उम्मीदवारों को रॉ मार्क्स चेक करने के लिए अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करना होगा. रॉ मार्क्स चेक करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा. बता दें कि उम्मीदवारों की मांग के बाद रेलवे (RRB) ने रॉ मार्क्स जारी किए हैं. कई उम्मीदवारों को ग्रुप डी रिजल्ट (RRB Group D Result) में 100 से ज्यादा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स मिले हैं, जिसको लेकर कई उम्मीदवारों ने सवाल खड़े किए हैं. उम्मीदवारों का कहना है कि अगर पेपर कठिन था तो उम्मीदवारों के 100 से ज्यादा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स (RRB Normalized Marks) कैसे हो गए. उम्मीदवारों का कहना है कि अगर किसी उम्मीदवार को 110 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स मिले हैं यानी कि उसके रॉ मार्क्स करीब 90 है, अगर उम्मीदवार को 90 नंबर मिले हैं तो पेपर कठिन कैसे हुआ? बता दें कि नॉर्मलाइजेशन के बाद किसी के 4 तो किसी के 20 से ज्यादा अंक तक बढ़ाए गए हैं. बता दें कि हर शिफ्ट में अलग अलग सेट का पेपर होता है, कोई पेपर आसान तो कोई मुश्किल हो सकता है. जिन उम्मीदवारों का पेपर कठिन होता है उनके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं और जिनका आसान होता है उनके नंबर काट लिए जाते हैं.

RRB Group D Result 2019: सोशल मीडिया पर उम्मीदवार अपने रॉ मार्क्स शेयर कर रहे हैं.

Raw मार्क्स चेक करने का डायरेक्ट लिंक-

Raw मार्क्स चेक करने का डायरेक्ट लिंक- RRB Result

RRB Group D Result 2019: ऐसे चेक करें रॉ मार्क्स



स्टेप 1: उम्मीदवार अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए Click here to view the normalised score and shortlisting status के लिंक पर क्लिक करें. (ये वहीं लिंक है जिस पर आपने अपने मार्क्स चेक किए थे)

स्टेप 3: अब रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें.

स्टेप 4: अब आप रॉ मार्क्स, कितने सवाल सही या गलत हुए ये चेक कर सकते हैं.



आपको बता दें कि उम्मीदवारों का कहना है कि रेलवे ग्रुप डी (RRB Group D) परीक्षा में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है. पटना में उम्मीदवार प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके अलावा कई शहरों में ग्रुप डी रिजल्ट के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है. उम्मीदवारों ने रिजल्ट रद्द करने की मांग की है.

