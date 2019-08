RRB JE Admit Card: रेलवे जूनियर इंजीनियर सीबीटी 2 का एडमिट कार्ड डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

RRB JE CBT 2: रेलवे भर्ती बोर्ड जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 28 अगस्त से आयोजित करेगा. रेलवे ने सीबीटी 2 परीक्षा का एडमिट कार्ड (RRB JE Admit Card) जारी कर दिया है. उम्मीदवार अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (RRB JE Admit Card 2019) डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा किसी भी रीजन के उम्मीदवार rrbonlinereg.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवारों को ए़डमिट कार्ड (RRB JE CBT 2 Admit Card) डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की मदद से लॉग इन करना होगा. सीबीटी 2 परीक्षा 28 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक होगी. इस परीक्षा में 2 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होंगे. दूसरे स्टेज की परीक्षा में 150 सवाल पूछे जाएंगे और परीक्षा को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को 120 मिनट का समय मिलेगा. आपको बता दें कि आरआरबी जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक और रासायनिक और धातुकर्म सहायक के 35 हजार से ज्यादा पदों पर भर्तियां करेगा.

उम्मीदवार नीचे दिए गए तरीकों से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.



RRB JE Admit Card डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड



RRB JE Admit Card Direct Link



RRB JE CBT 2 Admit Card ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

- उम्मीदवार वेबसाइट rrbonlinereg.in पर जाएं.

- वेबसाइट पर दिए गए e-Call Letter, City Intimation / Free Travel Authority (for eligible candidates) and Mock Test for CBT stage 2 के लिंक पर क्लिक करें.

- अब अपना रीजन सेलेक्ट करें.

- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि सबमिट कर लॉग इन करें.

- एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, इसे डाउनलोड कर लें.

- आप एडमिट कार्ड का प्रिंट ऑउट भी ले सकेंगे.

