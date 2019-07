RRB JE Answer Key 2019: रेलवे जूनियर इंजीनियर परीक्षा की आंसर-की, क्वेश्चन पेपर और रिस्पॉन्स शीट जारी, ऐसे करें चेक

RRB JE Answer Key 2019: रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर के पदों पर हुई परीक्षा की आंसर-की (RRB Answer key), क्वेश्चन पेपर और रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है. उम्मीदवार अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाकर आंसर-की, क्वेश्चन पेपर (RRB JE Question Paper) और रिस्पॉन्स शीट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आपको आंसर-की (RRB JE Answer key) में दिए गए किसी सवाल के जवाब पर आपत्ति है तो आप उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. आपत्ति दर्ज कराने की आखिरी तारीख 14 जुलाई 2019 है. आपत्ति दर्ज कराने के लिए उम्मीदवारों को प्रति सवाल 50 रुपये फीस देनी होगी. जूनियर इंजीनियर (JE), डिपो सामग्री अधीक्षक (DMS) और रासायनिक और धातुकर्म सहायक (CMA) के पदों पर पहले स्टेज की कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा 22 मई से 2 जून और 26 जून से 28 जून तक आयोजित की गई थी. परीक्षा में 100 सवाल पूछे गए थे. उम्मीदवारों को परीक्षा पूरी करने के लिए कुल 90 मिनट का समय दिया गया था. आपको बता दें कि रेलवे में जूनियर इंजीनियर (RRB Junior Engineer), सूचना प्रौद्योगिकी में जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक और रासायनिक और धातुकर्म सहायक के 13,487 पदों पर भर्ती होनी है.



RRB JE, DMS & CMA Answer Key, Question Paper, Responses ऐसे करें चेक



- अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाएं.

- वेबसाइट पर दिए गए Click here for Viewing of Question Paper, Response and Key and Raising of Objections if any to Questions, Options or Keys के लिंक पर क्लिक करें.

- अब अपना रोल नंबर और जन्मतिथि भरकर सबमिट करें.

- आंसर-की, क्वेश्चन पेपर और रिस्पॉन्स शीट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी.

- आप आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

