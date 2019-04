RRB JE Exam: इन आसाना स्टेप्स से बदल सकते हैं जूनियर इंजीनियर परीक्षा की भाषा

RRB JE Exam के संबंध में रेलवे ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है. RRB वेबसाइट्स पर जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवार परीक्षा की भाषा बदल सकते हैं. ये सुविधा आज से 1 मई तक रहेगी. इन दिनों में आप एक्जाम लैंगुएज में बदल सकते हैं. आरआरबी जेई परीक्षा विभिन्न भाषाओं में कराई जाएगी. परीक्षा मई में आयोजित की जा सकती है. रेलवे ने जूनियर इंजीनियर, सूचना प्रौद्योगिकी में जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक और रासायनिक और धातुकर्म सहायक के 13,487 पदों पर दिसंबर के अंत में नोटिफिकेशन जारी किया था. इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 2 जनवरी से शुरू हुई थी. आवेदन की प्रक्रिया 31 जनवरी को समाप्त हो गई थी. अब जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी है. भर्ती परीक्षा कम्प्यूटर बेस्ड होगी. कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होगा.



RRB JE Exam की भाषा इन स्टेप्स से बदल सकते हैं

- उम्मीदवार भाषा बदलने के लिए अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाएं.

- वेबसाइट पर दिए गए Click here for selecting choice of exam language under CEN 03/2018. Link will be live from 10:00 hrs 24-04-2019 to 23:59hrs 01-05-2019 के लिंक पर क्लिक करें.

- अब नया पेज खुलने पर Click here to confirm/modify your exam language के लिंक पर क्लिक करें.

- अपनी आरआरबी चुने.

- अब लॉग इन करें और अपनी भाषा बदल लें.