RRB JE Recruitment: जूनियर इंजीनियर समेत 13,487 पदों पर इन स्टेप्स से करें आवेदन

RRB JE Recruitment 2018-19: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) में जूनियर इंजीनियर (Junior Engineer) के पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जूनियर इंजीनियर, सूचना प्रौद्योगिकी में जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक और रासायनिक और धातुकर्म सहायक के 13,487 पदों पर आप आज से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन (RRB JE Application) की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2019 है. ऑफलाइन पेमेंट जमा करने की आखिरी तारीख 2 फरवरी 2019 है, जबकि ऑनलाइन पेमेंट जमा करने की आखिरी तारीख 5 फरवरी 2019 है. इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा देनी होगी. कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा (सीबीटी) अप्रैल या मई 2019 में आयोजित की जाएगी.

पदों के नाम और संख्या

जूनियर इंजीनियर- 13034

जूनियर इंजीनियर (सूचना प्रौद्योगिकी)- 49

डिपो सामग्री अधीक्षक- 456

केमिकल और मेटलर्जिकल असिस्टेंट- 494

कुल- 13,487 पद

योग्यता

इन पदों पर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री कर चुके लोग आवेदन कर सकते हैं. अलग-अलग पदों पर के लिए अलग-अलग योग्यता निर्धारित की गई है.



उम्र सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 33 साल होनी चाहिए.

सैलरी

35,400 रुपये

ऐसे होगा चयन

उम्मीदवारों के चयन के लिए 2 स्टेज में कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी. जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होगा.



एग्जाम फीस

जनरल और ओबीसी- 500 रुपये

SC/ST, महिला, Pwbds- 250 रुपये



उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलों कर आवेदन कर सकते हैं.

RRB JE Recruitment के लिए ऐसे करें आवेदन

स्टेप 1: उम्मीदवार आवेदन करने के लिए अपने रीजन या किसी भी आरआरबी वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए CEN-03/2018 - Click here for Application Link for recruitment of JE, JE (IT), DMS and CMA के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब आपको जिस भी आरआरबी के लिए अप्लाई करना है उस पर क्लिक करें.

स्टेप 4: अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो Already Registered पर क्लिक करें, अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो New Registration पर क्लिक करें.

स्टेप 5: नए रजिस्ट्रेशन वाले मांगी गई जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और बाकी अन्य जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लें.

स्टेप 6: अब आपको मोबाइल और मेल पर आपकी लॉग इन डिटेल दे दी जाएगी.

स्टेप 7: लॉग इन करने के बाद आप Eligibility criteria Form भरकर सबमिट करें.

स्टेप 8: इसके बाद आपको exam group चुनना होगा.

स्टेप 9: अब Payment के लिए ऑप्शन चुने.

स्टेप 10: Payment पूरी करने के बाद आप अन्य जानकारी जैसे आपकी फोटो और साइन अपलोड करें.

स्टेप 11: अब Final submit पर क्लिक कर अपना सभी जानकारी सबमिट कर दें.

अगर आपसे फोटो या कोई जानकारी गलत हो गई है, तो आप 100 रु भरकर उस जानकारी को सही कर सकते हैं.

वैकेंसी के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक कर चेक करें ऑफिशियल नोटिफिकेशन..