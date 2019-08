RRB JE Result 2019: जूनियर इंजीनियर रिजल्ट में हुई देरी, उम्मीदवारों ने कि जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग

खास बातें जूनियर इंजीनियर रिजल्ट में हुई देरी हुई है. उम्मीदवारों ने जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग की है. उम्मीदवारों का कहना है कि सीबीटी 2 की तारीख आगे बढ़ाई जाए.

RRB JE Result 2019: आरआरबी जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक और रासायनिक और धातुकर्म सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट (RRB JE Result) अभी तक जारी नहीं किया गया है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) के अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया था कि जूनियर इंजीनियर और अन्य भर्ती परीक्षा का रिजल्ट (RRB JE CBT 1 Result) अगस्त के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा. हालांकि अभी तक रिजल्ट (RRB Result 2019) को लेकर कोई नोटिफिकेशन तक नहीं आया है. ऐसे में उम्मीदवार बेहद परेशान हैं. कई उम्मीदवारों का कहना है कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 (RRB JE CBT 2) परीक्षा नजदीक है और अभी तक सीबीटी 1 का रिजल्ट (RRB JE CBT 1 Result) ही नहीं आया है. कई उम्मीदवारों ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को ट्वीट किया और रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करने का अनुरोध किया. साथ ही कई उम्मीदवारों ने ट्वीट कर रेलवे से सीबीटी 2 की तारीख आगे बढ़ाने को कहा है. उम्मीदवारों का कहना है कि सीबीटी 1 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, ऐसे में सीबीटी 2 की तारीख आगे बढ़ाई जानी चाहिए और उन्हें तैयारी के लिए और समय मिलना चाहिए.

एक उम्मीदवार ने ट्वीट कर लिखा- ''सर प्लीज आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एग्जाम डेट बढ़ाए. अब तक सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं आया है, बहुत परेशान हैं स्टूडेंट्स.''

@PiyushGoyal@PiyushGoyalOffc@narendramodi@RRBKOLKATA@rrbjammu

Sir plz rrb je cbt2 ka exam date badaye .

Abhi Tak cbt1 ka result ni aaya bahut pareshan hai student. — Diwan Singh Chauhan (@diwansingh91) August 10, 2019

एक उम्मीदवार ने ट्वीट किया, ''अधिकतर छात्र ''Shortly''शब्द को लेकर कंफ्यूज हैं. @ RailMinIndia को लाखों छात्रों के डाउट को क्लीयर करना चाहिए.

Most of the students are confuse with the words of "shortly".@RailMinIndia should clear doubt of lakhs of students.



RRB JE aspirant are waiting for the result of RRB JE....#rrbjeresult#RRB — RRB (Railway Recruitment Board), GROUP D, ALP & JE (@RRBGroupD) August 10, 2019

इसके अलावा कई और उम्मीदवारों ने भी ट्वीट कर रेलवे से रिजल्ट जल्द जारी करने का अनुरोध किया है.

Sir good morning ...sir we technical engineering students and we r preprering for rrb je cbt-2 exam but time is not enough for exam so pls extend exam date



Pls sir my Heartly request to you... — Dinesh Kumar Meena (@DineshK35645487) August 5, 2019

@PiyushGoyal Sir tentative schedule for #2ndStage xam for #RRBJE is announced a week ago which is scheduled around 2 weeks from now without announcing d result of #1stStage. It's quite desperate situation. V have never seen such a procedure. — Khublal Rana (@Rana_Khublal) August 11, 2019

बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक दूसरे स्टेज की परीक्षा अगस्त के आखिरी सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगी. पहली स्टेज की परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार दूसरे स्टेज की परीक्षा में भाग ले सकेंगे. दूसरे स्टेज की परीक्षा में 150 सवाल पूछे जाएंगे और परीक्षा को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को 120 मिनट का समय मिलेगा.

अन्य खबरें

RRB RRC Group D: 4 लाख एप्लीकेशन रिजेक्ट मामले पर रेलवे ने अब तक नहीं दिया कोई जवाब

EPFO SSA Admit Card 2019: सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड