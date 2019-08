RRB JE: उम्मीदवारों ने जूनियर इंजीनियर भर्ती की चयन प्रक्रिया पर उठाए सवाल, कहा- दोबारा जारी हो रिजल्ट

RRB JE Result: रेलवे जूनियर इंजीनियर रिजल्ट जारी हो चुका है. परीक्षा (RRB JE) में कई उम्मीदवारों को असफलता हाथ लगी है. उम्मीदवारों ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. उम्मीदवारों का कहना है कि जूनियर इंजीनियर एक (RRB JE) टेक्नीकल पोस्ट है लेकिन परीक्षा का पैटर्न नॉन टेक्नीकल (जनरल) था जिसके कारण कई उम्मीदवार परीक्षा में फेल हो गए. कई उम्मीदवार इसके संबंध में NDTV को मेल और फोन कर रहे हैं. उम्मीदवारों का कहना है कि परीक्षा क्लालीफाइंग थी तो फिर रेलवे ने कट-ऑफ के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट क्यों किया? रेलवे जूनियर इंजीनियर परीक्षा में 60-70 अंक लाने के बाद भी उम्मीदवार फेल हुए हैं. उम्मीदवारों ने NDTV को बताया, ''जूनियर इंजीनियर की पहली स्टेज की कट-ऑफ बहुत ज्यादा गई है. इस परीक्षा में भाग लेने वाले करीब 80 फीसदी छात्र वो है जिन्होंने डिग्री तो टेक्नीकल की ली है लेकिन वे नॉन टेक्नीकल फील्ड जैसे- SSC-CGL, CHSL, बैकिंग आदि की तैयारी करते आ रहे हैं और उनके जेई परीक्षा में अच्छे मार्क्स आए हैं. वहीं, टेक्नीकल फील्ड जैसे GATE, IES से आने वाले छात्रों के नंबर कम आए हैं क्योंकि सीबीटी 1 पूरी तरह से नॉन टेक्नीकल पेपर (जनरल) था. ऐसे में नॉन टेक वालों ने अच्छे अंक प्राप्त किए और कट-ऑफ ज्यादा गई जिसके चलते 60-70 अंक लाने वाला उम्मीदवार भी सीबीटी 1 में पास नहीं हो सका.''

This is first time happened for JE technical post candidates are eliminated on basis of 100% nontech syllabus, RRb doing impartial behavior.without checking someone's technical knowledge.. How can any one be disqualified in Cbt 1 non tech exam? This is unfair. @PiyushGoyal #RRBJE

बता दें कि सीबीटी 1 जनरल पेपर होता है जिसमें मैथ्स, जनरल अवेयनेस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग और जनरल साइंस से सवाल आते हैं. उम्मीदवारों की मांग है कि जेई का रिजल्ट दोबारा जारी किया जाए और उन्हें 40 फीसदी क्वालीफाइंग अंकों के आधार पर सीबीटी 2 में बैठने का मौका दिया जाए. इसके संबंध में उम्मीदवार रोज रेल मंत्री से लेकर रेलवे बोर्ड को ट्वीट कर रहे हैं. हालांकि पहले स्टेज की परीक्षा क्वालीफाइंग नहीं है. NDTV ने जूनियर इंजीनियर नोटिफिकेशन को चेक किया. हमने पाया कि पहले स्टेज की परीक्षा 'स्क्रीनिंग' है न कि क्वालीफाइंग. क्वालीफाइंग परीक्षा में अगर कोई उम्मीदवार निर्धारित क्वालीफाइंग अंक के बराबर या अधिक अंक हासिल करता है तो वह पास हो जाता है. वहीं स्क्रीनिंग परीक्षा में ऐसा नहीं होता.

RRB JE aspirants are eliminated on basis of 100% nontech syllabus. Notification says that "CBT1 IS ONLY SCREENING IN NATURE" but result shows that this is qualifying.

Candidates should be qualified for each posts who cleared their minimum cut off.@PiyushGoyal#rrbjeunfairresult