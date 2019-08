RRB JE: रेलवे ने जूनियर इंजीनियर चयन प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों पर दी सफाई, कहा- बरती गई पारदर्शिता

रेलवे जूनियर इंजीनियर रिजल्ट (RRB JE Result 2019) के बाद कई उम्मीदवारों ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए. इस पर अब रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने सफाई दी है. रेल मंत्रालय ने दो पेज का नोटिस ट्वीट किया है. इस नोटिस में लिखा है कुछ मीडिया संस्थानों ने अपनी रिपोर्ट में जेई परीक्षा (RRB JE Exam) की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. खबरों में जो शंकाएं जताई गई है वो निराधार है. मार्च 2018 में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन किया गया और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती गई. सीबीटी 1 (RRB JE CBT 1) में सिलेबस से ही सवाल पूछे गए थे और नोटिफिकेशन में बताए गए तरीके से ही दूसरे स्टेज के लिए उम्मीदवारों का चयन किया गया है. इसलिए मीडिया की खबरों में परीक्षा, कट-ऑफ मार्क्स, टेक्नीकल औक नॉन टेक्नीकल सब्जेक्ट आदि को लेकर जो भी बात कही जा रही है वो निराधार है.

