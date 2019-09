RRB NTPC: रेलवे एनटीपीसी परीक्षा को लेकर कोई अपडेट नहीं, परेशान उम्मीदवार रेल मंत्री को कर रहे हैं ट्वीट

आरआरबी एनटीपीसी (RRB NTPC) की परीक्षा की तारीख कब जारी होगी इसको लेकर रेलवे की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है. मीडिया में चल रही खबरों में एडमिट कार्ड (RRB NTPC Admit Card) जल्द जारी होने का दावा किया जा रहा है. हालांकि अभी तक रेलवे ने परीक्षा की तारीख (RRB NTPC Exam Date) ही जारी नहीं कि ऐसे में एडमिट कार्ड का तो सवाल ही नहीं उठता. रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन में लिखा था कि आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा जून से सितंबर के बीच आयोजित की जा सकती है. ऐसे में उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख का इंतजार है. लोग रोज परीक्षा की तारीख सर्च कर रहे हैं. उम्मीदवार एनटीपीसी परीक्षा को लेकर रोज रेल मंत्री पीयूष गोयल को ट्वीट कर रहे हैं.

एक उम्मीदवार ने लिखा कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम होगा.

वहीं, एक उम्मीदवार ने लिखा कि कृपया आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी परीक्षा की तारीखों के बारे में अपडेट दें. 6 महीने से अधिक समय बीत चुका है. कृपया जवाब दें.

Please give update about RRB NTPC CBT exam dates more than 6 months have been passed no dates have been issued pls reply @RRBKOLKATA@PiyushGoyal@RailMinIndia@PMOIndia