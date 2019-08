RRB NTPC Exam: अगले महीने हो सकती है रेलवे एनटीपीसी परीक्षा, जानिए डिटेल

रेलवे एनटीपीसी परीक्षा (RRB NTPC) की तारीख और एडमिट कार्ड का इंतजार कम होने का नाम नहीं ले रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि परीक्षा का एडमिट कार्ड (RRB NTPC Admit Card) जल्द जारी होगा. हालांकि अभी तक परीक्षा की तारीख (RRB NTPC Exam Date) ही नहीं आई है तो एडमिट कार्ड (RRB NTPC Admit Card) का सवाल ही नहीं उठता है. उम्मीदवार एनटीपीसी परीक्षा की तारीख के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं. कई उम्मीदवार रेल मंत्री पीयूष गोयल को ट्वीट कर रहे हैं. बता दें कि फिलहाल जूनियर इंजीनियर सीबीटी 2 (RRB JE CBT 2) आयोजित करने की तैयारी कर रहा है. बीटी 2 28 अगस्त से 01 सितंबर तक आयोजित की जाएगी.

@PiyushGoyal sir, when will be the exam of rrb ntpc 2019?