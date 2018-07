RRB Recruitment: ग्रुपी सी के उम्मीदवार Mock Test के जरिए कर सकते हैं परीक्षा की तैयारी

रेलवे भर्ती बोर्ड ( Railway Recruitment Board ) ने ग्रुप सी के उम्मीदवारों के लिए मॉक टेस्ट का लिंक एक्टिव कर दिया है. उम्मीदवार आसानी से कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा (CBT Exam) की प्रैक्टिस कर सकते हैं. मॉक टेस्ट (RRB Mock Test) से उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी में काफी मदद मिलेगी. मॉक टेस्ट से उम्मीदवारों को ये पता चल जाएगा कि पेपर में किस तरह के सवाल होंगे. ग्रुप सी की भर्ती परीक्षा (rrb group c exam) के प्रश्नपत्र में 75 बहुविकल्प प्रश्न होंगे और हर गलत उत्तर पर 1/3 नकारात्मक अंक होंगे. इस परीक्षा में 20 सवाल मैथ्स, 25 सवाल जनरन इंटेलिजेंस और रीजनिंग, 20 सवाल जनरल साइंस और 10 सवाल जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से होंगे. उम्मीदवारों को इस परीक्षा को पूरा करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा. जबकि विग्लांग उम्मीदवारों को इस परीक्षा के लिए 80 मिनट का समया दिया जाएगा. भर्ती परीक्षा (rrb exam) के लिए एडमिट कार्ड (rrb admit card) परीक्षा के 4 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा.मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस ​के लिए उम्मीदवारों को आरआरबी की वेबसाइट (जिस भी क्षेत्र के लिए आपने अप्लाई किया हो उसकी आरआरबी रिजीनल वेबसाइट) पर जाना होगा. इसके बाद होमपेज पर आपको Mock Test Link for the candidates for practice of Computer Based Test (CBT) के लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको अपनी लॉग इन डिटेल्स भरकर सबमिट करें. अब आप आराम से मॉक टेस्ट पर प्रैक्टिस कर सकते हैं.

उम्मीदवार अपने आरआरबी (जिस आरआरबी के लिए आवेदन किया है) की वेबसाइट पर जाएं. वहां दिए गए ''परीक्षा शहर तथा दिनांक की जानकारी एवं एससी/एसटी उम्मीदवारों हेतु यात्रा प्राधिकार के लिए लिंक'' या ''Login Link for Exam City and Date intimation and SC/ST Travel pass'' के लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद लॉग इन करें. आपको अपने परीक्षा केंद्र से जुड़ी जानकारी मिल जाएगी.उम्मीदवार आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं.RRB Exam Admit Card के लिंक पर क्लिक करें.उम्मीदवार पंजीकरण संख्या और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें.इसके बाद Admit Card के टैब पर क्लिक करें.आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा, अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट आउट भी ले लें.