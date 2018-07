RRB Recruitment: Group D के उम्मीदवारों के लिए फोटो सही करने का आज अाखिरी दिन, ऐसे अपलोड करें अपनी सही फोटो

खास बातें ग्रुप डी के 62 हजार पदों पर भर्ती होनी है. आज फोटो सही करने की आखिरी तारीख है. एडमिट कार्ड जल्द ही जारी कर दिया जाएगा.

रेलवे में ग्रप डी (RRB Group D) के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार आज रात 11 बजकर 59 मिनट तक अपनी फोटो सही कर सकते हैं. रेलवे भर्ती बोर्ड (Railway Recruitment Board) ने ग्रप डी के उम्मीदवारों के लिए फोटो सही करने की तारीख 28 जुलाई से बढ़ाकर 30 जुलाई कर दी थी. ऐसे में उम्मीदवारों के पास अपनी सही फोटो अपलोड करने का आज आखिरी दिन है. उम्मीदवार जल्द से जल्द अपनी फोटो सही कर लें. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपनी सही फोटो अपलोड नहीं की है वे नीचे दी गई स्टेप्स को फॉलों कर आसानी से अपनी सही फोटो ्अपलोड कर सकते हैं.फोटो सही करने के लिए उम्मीदवार अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट (जैसे- RRB Ajmer, Ahmedabad) पर जाएं.आपको वेबसाइट के होमपेज पर Important Notice for candidates of CEN-02/2018 - Click here for Modification of Invalid Photographs का लिंक दिखेगा, इस पर क्लिक करें.नया पेज खुलेगा अबClick here to login and upload proper photograph पर क्लिक करें.अब आपको अपना रीजन चुनना होगा.अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर लॉग इन करें.अब आप अपनी सही फोटो अपलोड कर लें.

आपको बता दें कि ग्रुप सी की भर्ती परीक्षा (RRB Group C Exam) 9 अगस्त को आयोजित होगी. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड (RRB Admit Card) 5 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा. रेलवे भर्ती बोर्ड (Railway Recruitment Board) ने फरवरी माह में ग्रुप डी के 62 हजार पदों और ग्रुप सी के 26 हजार 502 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे.