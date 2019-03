RRB Recruitment 2019: रेलवे में पैरामेडिकल के तहत 1937 पदों पर निकली वैकेंसी, इन 3 स्टेप्स से करें आवेदन

RRB Recruitment 2019: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने आरआरबी पैरामेडिकल (RRB Paramedical) कैटेगरी के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है. आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 अप्रैल 2019 है. आवेदन करने के लिए उम्मीदवार बीएससी होना चाहिए. अलग-अलग पदों पर अलग-अलग योग्यता निर्धारित की गई है. CEN 02/2019 के तहत 1937 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसमें डायटीशियन, स्टाफ नर्स, डेंटल हाइजीनिस्ट आदि पद शामिल हैं. अगर आप इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ने के बाद ही अप्लाई करें.

पदों के नाम

डायटीशियन, स्टाफ नर्स, डेंटल हाइजीनिस्ट और अन्य

कुल पदों की संख्या

1937 पद

योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए. अलग-अलग पदों पर अलग-अलग योग्यता निर्धारित की गई है.

उम्र सीमा

न्यूनतम- 18

अधिकतम- 30

अलग-अलग पदों पर अलग-अलग उम्र सीमा निर्धारित की गई है.

आवेदन फीस

जनरल - 500 रुपये (400 रिफंड होगी)

आरक्षित वर्ग - 250 रुपये (240 रिफंड होगी)

इस आधार पर होगा चयन

उम्मीदवारों का चयन कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर होगा.

RRB Paramedical Recruitment 2019: ऐसे करें आवेदन

-आवेदन करने के लिए अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाएं.

-वेबसाइट पर दिए गए LINK for online registration and submission of Application for Paramedical posts under CEN 02/2019 पर क्लिक करें.

-अब आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें.

