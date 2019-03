RRC Group D Level 1: रेलवे ग्रुप डी के 1 लाख से ज्यादा पदों पर इन सिंपल स्टेप्स से करें आवेदन, जानिए हर डिटेल

खास बातें रेलवे में ग्रुप डी के तहत 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी निकली हैं. इन पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं. इस भर्ती में EWS के तहत 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा.

RRC, RRB: अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश कर रहे हैं तो आप Railway में निकले पदों पर आवेदन कर सकते हैं. रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) ने 1 लाख से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली हैं. रेलवे ग्रुप डी (RRC Group D) के पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12 अप्रैल, 2019 है. आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं या आईटीआई है. RRC-01/2019 के तहत रेलवे विभिन्न पदों पर भर्तियां करेगा. इस भर्ती के लिए 18 से 33 आयु के लोग आवेदन कर सकते हैं. ओबीसी के लिए 3 वर्ष और एससी, एसटी कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है. इन पदों पर भर्ती के लिए कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी. बता दें कि इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइज्ड मार्किंग की जाएगी. वैकेंसी के संबंध में अधिक जानकारी नीचे दी गई है.

पदों के नाम (RRC Posts)

असिस्टेंट ब्रिज

असिस्टेंट C & W

असिस्टेंट डिपोट

असिस्टेंट लोको शेड

असिस्टेंट पॉइंट्समैन

असिस्टेंट ट्रैक मशीन

असिस्टेंट वर्क्स

असिस्टेंट सिगनल और टेलीकॉम

ट्रैकर मेंटेनर

इन पदों के अलावा और भी कई पदों पर भर्ती की जाएगी.

कुल पदों की संख्या

1,03,769 पद

योग्यता

10वीं या ITI

RRC Group D Vacancy:

कब होगी परीक्षा?

सीबीटी परीक्षा सितंबर-अक्टूबर 2019 में आयोजित की जाएगी.

सैलरी

7वें सीपीसी पेय मैट्रिक्स के लेवल-1 के मुताबिक वेतन मिलेगा.

आर्थिक आधार पर मिलेगा आरक्षण

इन भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को EWS के तहत 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा. इसके लिए आपको EWS सर्टिफिकेट बनवाना होगा.

RRC Group D के पदों पर इन स्टेप्स से करें आवेदन

स्टेप 1: आवेदन करने के लिए आरआरबी वेबसाइट पर जाएं या नीचे दिए गए डायरेक्ट आवेदन लिंक पर क्लिक करें.

RRB APPLY LINK FOR ALL

स्टेप 2: लिंक पर क्लिक करने के बाद 'नया रजिस्ट्रेशन' पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब Community (समुदाय), Ex-servicemen, अप्रेंटिस और PwBD पर YES or NO सेलेक्ट करे.

स्टेप 4: अब आप जिस भी रेलवे के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें (जैसे- सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे आदि)

स्टेप 5: सभी निर्देशों को पढ़ने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 6: अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर अब आप लॉग इन करें.

स्टेप 7: लॉग इन करने के बाद APPLY/EDIT के बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 8: अब अपनी शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रियता, समुदाय, लिंग, धर्म, और अन्य जानकारी भरकर सबमिट करें.

स्टेप 9: इसके बाद अब आपको जिस पद के लिए आवेदन करना है वो पद सेलेक्ट करना होगा.

स्टेप 10: अब अपनी आवेदन फीस जमा करें.

स्टेप 11: अब आपको अपनी फोटो और साइन अपलोड करने होंगे.

स्टेप 12: आवेदन पूरा होने के बाद आप सबमिशन का प्रिंट ऑउट ले सकते हैं.